コース料理やビュッフェなどでもう一口も食べられないくらいおなかいっぱいになっても、デザートは追加でペロリと食べてしまった経験のある人は多いはず。なぜ「デザートは別腹」なのか、イギリスのブリストル大学の解剖学教授であるミシェル・スピア氏が科学的に説明しています。Why there’s always room for dessert - an anatomist explainshttps://theconversation.com/why-theres-always-room-for-dessert-an-anatomist-expl