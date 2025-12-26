杉元佐一（C）野田サトル／集英社 （C）2026 映画「ゴールデンカムイ」製作委員会 俳優の山崎賢人が主演を務める映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』（2026年３月13日公開）のキャラクターバナーが公開された。総勢22名が７つのビジュアルになって登場。それぞれの個性と思惑がぶつかり合い、この先の壮大な闘い予感させるビジュアルとなっている。【写真】公開された『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』キャ