正午前の名古屋市内の様子は、暑い雲が広がっています。この時間の気温は5.8℃。北寄りの風が6.6メートルと、強めに吹いています。 【画像を見る】岐阜県を中心に雪のところも… 最新の雨・雪シミュレーション 午後の予報です。岐阜県は、午後も山地を中心に雪が降り、雷を伴う所があるでしょう。愛知県や三重県は、晴れる所が多いものの、一時的に雪や雨の降る所がある見込みです。 予想最高気温は、名古屋で9℃、