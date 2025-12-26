Ｊ１のＧ大阪が２６日、広島から期限付き移籍していたＦＷ満田誠を完全移籍で獲得したと発表した。満田はシーズン開幕直後の２月に期限付き移籍で加入した。トップ下で攻撃に違いをもたらせる強みのほか、負傷者が多数出た際にはボランチでも出場。主に中盤の選手として、柔軟にチームを支えた。連戦もあったが疲労ももろともせず、リーグ戦３５試合に出場。来季はＧ大阪にタイトルをもたらす。本人はクラブを通じて「サンフ