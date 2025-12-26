県内の11月の有効求人倍率は「1.26倍」となり、2か月ぶりの増加となりました。職を求める1人に対して、求人がいくつあるかを示す有効求人倍率は県内で「1.26倍」でした。前の月を「0.01ポイント」上回り、2か月ぶりの上昇です。産業別でみると、宿泊業ではインバウンド効果で人手不足が続いていますが飲食業では原材料価格の高騰や人件費の上昇の影響を受けて新規求人数が減少しています。労働局は、今年を振り返りトランプ関税や