今季はサニーに冬タイヤ装着こんにちは。イラストレーター兼ライターの遠藤イヅルです。所有中の1985（昭和60）年式『日産サニーカリフォルニア』の『再生』と『快適化』のレポート連載第6回は、これから本格的な冬を迎える今の時期にふさわしいテーマとして、『ヤングタイマーにぴったりの冬タイヤ用ホイール選び』をお送りします。【画像】まるで1980年代前半？B11型日産サニーカリフォルニアの悩ましき冬用ホイール選び！全11