政府は、2026年度予算案を決定しました。物価高対策に迫られるなか、一般会計の総額は過去最大の122兆円あまりに膨らみ、借金頼りの財政が続きます。2026年度予算案の一般会計の総額は122兆3092億円と、2年連続で過去最大を更新しました。歳出では、高齢化が進むことや物価高を踏まえて、医療機関の収入である診療報酬を引き上げたことなどで、社会保障費が過去最大の39兆559億円となります。企業業績が好調ななか、税収は過去最大