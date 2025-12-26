氷川きよしが“KIINA.”名義で初の単独ライブを開催することが決定した。自身約10年ぶりとなるライブハウスでのパフォーマンスは、11月にリリースされたオリジナルアルバム『KIINA.』のレコ発ライブとして、東京と大阪で行われる。【画像】期待大…！約4年ぶりのアルバム『KIINA.』ジャケット『KIINA.』は、氷川が“氷川きよし＋KIINA.”として多彩なジャンルを横断する音楽表現を展開した作品。今回のライブでは同アルバム収