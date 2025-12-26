タイ国籍の当時12歳の少女が都内のマッサージ店で違法に働かされていた事件で、少女が成田空港からタイに向けて出発しました。この事件は、東京・文京区のマッサージ店経営・細野正之被告（52）が、タイ国籍の当時12歳の少女を違法に働かせたとして児童福祉法違反などの罪に問われているものです。タイ政府高官によりますと、少女は、けさ成田空港からタイに向けて出発したということです。帰国後はタイ政府が少女を保護する予定だ