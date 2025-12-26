大阪地裁牛乳や乳製品の訪問販売業者「布亀」（兵庫県西宮市）に業務停止命令が出ていた期間に販売を続けるよう強要され、適応障害などを発症したとして、業務委託契約をしていた女性が26日、同社に約488万円の損害賠償を求め大阪地裁に提訴した。訴状によると、女性は2020年6月に業務委託契約を締結し、個人宅へ配達業務を行っていた。消費者庁から一部業務停止命令が出ていた24年4月、上司が販促のプレゼントやキャンペーン