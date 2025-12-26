高級腕時計のシェアリングサービス「トケマッチ」をめぐり代表の男が国外逃亡していた事件で、国際手配されていた元代表の男が警視庁に逮捕されました。【写真を見る】【速報】国際手配の「トケマッチ」運営会社元代表の男（44）を逮捕高級腕時計シェアリングサービスで預かった腕時計十数本時価総額1500万円を詐取か警視庁警視庁によりますと、詐欺の疑いで逮捕されたのは、「トケマッチ」の運営会社「ネオリバース」の元代表