【4v4 JAPAN CUP 2025 RESPECT YOU,au】レジェンドチーム 21−3 アシカマトリ（12月25日／トヨタアリーナ東京）【映像】顔面セーブ→ドヤ顔の一部始終元日本代表DFの中澤佑二が、GKとして出場した「4v4 JAPAN CUP 2025 RESPECT YOU,au」のスペシャルマッチでまさかの“顔面セーブ”を披露。「ボンバー」の愛称で知られる往年の名CBが場内を騒然とさせた。本田が考案した「4v4」は、子供を対象にした4対4の新しいサッカー競技。