きのう夜、名古屋市中区のマッサージ店で、男が女性店長を刃物で脅してけがをさせたうえ、現金約8万円あまりを奪って逃げました。 【写真を見る】｢金を出せ｣マッサージ店で強盗 女性店長を包丁で脅し現金約8万円などを奪う 男が逃走 名古屋･中区 警察によりますときのう午後11時20分ごろ、中区正木のマンション内にあるマッサージ店に、客を装った男が侵入しました。 「金を出せ」現金やネックレスなどを奪っ