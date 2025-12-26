◆バスケットボール・全国高校選手権ウインターカップ東海大福岡55―61桜花学園（26日、東京体育館）女子の準々決勝が行われ、東海大福岡（福岡?）は今夏の全国総体を制した桜花学園（愛知?）に55―61（21―19、8―17、12―11、14―14）で敗れ、2年ぶりの4強入りは惜しくもならなかった。【女子の結果＆組み合わせはこちら】第1クオーター（Q）序盤は相手に先行を許したが、浜口ゆず（3年）の3点シュートなどで追い上げた