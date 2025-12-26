気象庁は25日午後、山口県を含む九州北部と九州南部に「低温に関する早期天候情報」を発表した。北部は1月2日ごろから、南部は同3日ごろから、10年に1度程度しか起きないような著しい低温になる可能性があるという。【九州北部地方（山口県を含む）低温に関する早期天候情報】1月2日ごろから、かなりの低温（かなりの高温の基準:5日間平均気温平年差−2.3℃以下）九州北部地方（山口県を含む）の向こう2週間の気温は、12月