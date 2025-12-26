市街地も雪化粧する、寒い朝となりました。多くの官公庁で仕事納めとなる26日、市街地でも雪化粧した所が多くなりました。雪化粧となった早朝の山口市。多くの官公庁で仕事納めとなる26日、厳しい冷え込みの中山口駅を利用する乗降客は足早に職場に向かっていました。(市民は)「厳しい1年でした」「Q、来年はどんな年に？頑張っていきたいと思います」（医師は）「コロナがあってバタバタした1年でした」「流行していた時期に比べ