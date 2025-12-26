現在、県立大学では学生の県内企業への就職を推し進めていこうとデジタル手法を活用した新たな取り組みを行っています。学食の一角に貼られたたくさんのポスター。そこに載っている二次元コードをスマホで読み込むと・・・動画「どこでではなく誰と働くかという採用コンセプトに共感して入社した社員同士は仲が良くて思いやりにあふれる人柄を持った人が多く」画面に現れたのは、県内企業に就職し活躍している県立大学