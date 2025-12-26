ÆüËÜ¥´¥ë¥Õ³¦¤ÎÄì¾å¤²¤ò¡Ý¡£º£·î2¡Á4Æü¤Ë¡¢µÜºê¸©¤Î¥È¥à¡¦¥ï¥È¥½¥ó¥´¥ë¥Õ¥³¡¼¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥æ¥Ë¥¯¥íÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¥«¥Ã¥×2025/ 8ÃÏ¶èÂÐ¹³Àï¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Âç²ñ¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤¬9ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ¤À¤¬¡¢À¤´ÖÅª¤ÊÇ§ÃÎÅÙ¤Ï·è¤·¤Æ¹â¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊJGA¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼°éÀ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤ëÂç²ñ¤À¡£¤½¤Î°ÕµÁ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢JGA¤ÇÈ¯·¡¡¦°éÀ®°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤ëËÙ