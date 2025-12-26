組織で働く中で、「昇進して活躍したい」と願っている人は多いでしょう。でも、なかなか簡単にはいきません。昇進には「実力」と「運」が必要であるといわれています。2026年、「運」が味方してくれるのはどの星座？12星座ランキングで見ていきましょう。★第1位……天秤座幸運の星・木星が仕事運を強力にサポート中！2026年はこれまでの頑張りや努力が認められ、昇進のチャンスに恵まれる年になりそう。特に1月から6月末