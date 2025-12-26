25日夜、新潟市中央区でマンション火災があり、70代の女性がのどの痛みを訴え病院に搬送されました。【リポート】「新潟市中央区古町ですあちらのアポートの最上階から煙が出ているのがわかります。」25日午後6時すぎ新潟市中央区西堀通のマンションに住む60歳の男性から「ふとんが燃えている」と消防に通報がありました。【マンションの住民】「廊下の向こうから『火事です非常階段から逃げてください』と声がした一