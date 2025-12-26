県内は大気の状態が非常に不安定となっていて、26日は各地で風が強まったほか山沿いを中心に大雪となっています。低気圧や上空の強い寒気の影響で大気の状態が非常に不安定となっている県内。佐渡市弾崎で12月の観測史上最大となる33.2メートル、新潟市中央区では22.2メートルの最大瞬間風速を観測するなど、各地で風の強い状態となりました。これに伴い海は大しけとなっていて佐渡汽船では、新潟と佐渡を結ぶジェット