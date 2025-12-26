環境省水俣病被害者に給付される「療養手当」について、環境省は26日、2026年度当初予算案に、物価上昇を踏まえた手当の増額分として3億4800万円を計上したと発表した。対象は1995年の政治解決と、2009年の水俣病特別措置法に基づき救済された約3万人で、26年4月から手当が増額される見通し。被害者団体などの要望を受け、見直しを決めた。環境省によると、現在、療養手当は月額1万2900〜2万3500円が支給されているところ、140