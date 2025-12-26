【その他の画像・動画等を元記事で観る】4月4日(土)/5日(日)の2日間にかけて、「FANJ Premium Live 2026」の開催が決定した。2025年4月に6年ぶりの復活開催を遂げ、大盛況で終えたこのイベント。2年連続全く同じラインナップという例を見ないコンセプトでの開催が決定。チケット最速先行予約は12月26日(金)12:00より開始。桜の開花とともに春を一層彩る京都の街で、人生を彩るひとときをぜひお見逃しなく！●FANJ Premium Live 202