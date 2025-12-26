【モデルプレス＝2025/12/26】お笑い芸人のおいでやす小田（47）が25日、自身のX（旧Twitter）を更新。肋骨疲労骨折していたことを明かした。【写真】疲労骨折発表のおいでやす小田、ドラマ撮影時の近影◆おいでやす小田、肋骨疲労骨折を報告小田は「喘息でなかなか咳が止まらないなと思っていたら、まさかの肋骨疲労骨折してました！というわけで、少しの間仕事お休みさせてもらうことになりました〜」と肋骨を疲労骨折していたと