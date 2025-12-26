【モデルプレス＝2025/12/26】元乃木坂46で女優の若月佑美が12月25日、自身のInstagramを更新。カレンダー撮影のオフショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】31歳元乃木坂「綺麗すぎて息止まった」ミニスカで美脚スラリ◆若月佑美、カレンダー撮影時のオフショット披露若月は「2025last calendar othercut！」とつづり、2025年のカレンダーの写真を投稿。ブルーの背景で黒色の襟と袖口、スカートの裾がポイントになった