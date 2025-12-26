上空に強い寒気が流れ込んだ影響で、福岡県・佐賀県では25日夜から26日未明にかけて初雪が観測されました。標高の高い地域では雪景色の所もあります。 福岡県添田町の英彦山では26日朝、一面、雪景色となりました。気象台によりますと、福岡（福岡市）では25日夜、佐賀（佐賀市）では26日未明に、それぞれ初雪を観測しました。いずれも去年や平年と比べて遅い初雪です。福岡の25日は去年より3日遅く、平年より9日遅い観測で、佐