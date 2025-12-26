NVIDIAがIntelの次世代製造プロセスである18Aノードでのチップ製造に向けたテストを実施したものの、量産に向けた計画を断念したとロイターが報じています。How a Silicon Valley dealmaker charmed Trump and gave Intel a lifeline | Reutershttps://www.reuters.com/world/us/how-silicon-valley-dealmaker-charmed-trump-gave-intel-lifeline-2025-12-24/NVIDIA Tested Intel's 18A Node but Did Not Commit to Intel Foundry