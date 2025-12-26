PCユーザーの「自由」を促進することを使命とする非営利団体のフリーソフトウェア財団が、総額90万ドル(約1億4000万円)に上る多額の寄付を2件受け付けたと発表しました。Free Software Foundation receives historic private donations - Free Software Foundation - Working together for free softwarehttps://www.fsf.org/news/free-software-foundation-receives-historic-private-donationsフリーソフトウェア財団はコンピュ