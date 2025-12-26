東京午前のドル円は１５６．４９円付近まで上昇した。１２月の東京消費者物価指数（ＣＰＩ）が鈍化したことを手掛かりに円売り・ドル買いが優勢となった。東京ＣＰＩは全国ＣＰＩの先行指標であり、インフレ鈍化を受けて日銀が追加利上げを見送るとの観測が強まった。ただ、ロンドン市場が本日も休場で、クリスマス明けのニューヨーク市場の動意も限定的であると想定されるなか、ドル円の上値は広がっていない。