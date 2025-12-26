２６日前引けの日経平均株価は前日比５０９円１４銭高の５万０９１６円９３銭。前場のプライム市場の売買高概算は８億３０６７万株、売買代金概算は１兆７１４７億円。値上がり銘柄数は９９４、値下がり銘柄数は５２０、変わらずは８８銘柄だった。 日経平均株価は続伸。前日の欧米主要市場はクリスマスで休場だったが、東京市場は上昇してスタート。きょうは１２月期決算企業の権利付き最終売買日でもあり配当狙いな