来年の干支（えと）は午。ライターの冨士海ネコ氏が、「年女」を迎える二人のアーティストの来し方を比較しながら、「女性スターの年齢の重ね方」について読み解く。＊＊＊【写真を見る】昔とはだいぶ印象が…浜崎あゆみ「現在の姿」来年の干支は午。昔から「丙午（ひのえうま）生まれの女性は気が強い」などと語られてきたが、時代をけん引してきた女性スターたちを見渡すと、そのイメージはあながち的外れでもない。還暦