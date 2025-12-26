26日の県内は強い冬型の気圧配置の影響で県内は北部を中心に雪となっています。現在、北部に大雪警報が発表されています。午前9時すぎの長野市です。時折強い風と共に横殴りの雪が降っていて足早に歩く人の姿が見られました。午前10時現在の積雪は小谷で35センチ、信濃町で30センチ、菅平で21センチなどとなっています。現在北部に大雪警報が発表されています。27日午前6時までの24時間に降る雪の量はいずれも多いところで中野飯山