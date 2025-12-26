韓国LG Displayは現地時間12月17日、13年ぶりとなる新しい有機EL(OLED)ブランドとして「Tandem WOLED」と「Tandem OLED」を発表した。1月にラスベガスで開催されるCES 2026で初披露する。 Tandem WOLEDはテレビやモニターなど大型パネル向け、Tandem OLEDはタブレットやノートPC、車載用など中・小型パネル向けのブランドとして展開するという。ブランド名に含まれているTandem(タンデム)は、同社の第4世代有機EL