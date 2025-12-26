◆第２０回阪神カップ・Ｇ２（１２月２７日、阪神競馬場・芝１４００メートル）＝１２月２６日・栗東トレセン来春の高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）での引退が決まっているナムラクレア（牝６歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）だが、相変わらず好気配だ。今週の坂路は時計がかかる状態だったが、ラスト１ハロンは１１秒９と秀逸な時計をマーク（４ハロン５３秒４）。「追い切った