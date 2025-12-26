ラグビー・リーグワン１部の埼玉は２６日、２０２６年度の新加入選手を発表した。関東学院大のプロップ高田凱斗、東洋大のロック、ユアン・ウーストハイゼン、筑波大から楢本幹志朗が入団する。南アフリカ出身のウーストハイゼンは２１２センチ、１３０キロの超大型新人。東洋大でも１年から存在感を放っていた。楢本はＵ２０日本代表の経験ある司令塔。筑波大は、大学選手権では敗れたが対抗戦では学生王者の帝京大を破り２位