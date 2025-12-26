■これまでのあらすじ古い価値観を押し付けてくる義父を、みゆきは苦手に思っていた。夫も義母も義父には逆らえなかったが、まずは夫が家族のために立ち上がり、その姿に義母も一念発起。もう関わらせないと言ってくれ、みゆきは安心して出産できた。そんな中、家族旅行の計画が持ち上がり…？義父が家族旅行に行きたがっている…。そうお義母さんから聞いたとき、当然、行きたくないと思いました。でも、それ以上に、お義母さんが