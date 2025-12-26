国外に逃亡し、警視庁に国際手配されていた高級腕時計シェアリングサービス「トケマッチ」の元社長が、預かった高級腕時計を騙し取った疑いで逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは「トケマッチ」の運営会社「ネオリバース」の元社長・小湊敬済こと福原敬済（ふくはら・たかずみ44）容疑者です。捜査関係者によりますと、福原容疑者は2023年、都内の男性から預かった高級腕時計10数本、時価総額1500万円以上をだまし取った