ロックバンド「爆風スランプ」のサンプラザ中野くん（65）が、25日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。25年以上続けているという驚きの食生活を明かした。番組ではタレントの千秋と共演。食生活の話題になり、「25年以上、健康には留意しつづけてます」と切り出した中野くんは、「だんだん食生活がナニであるっていうのが、世の中も分かって来てる」と解説。「私はちょっとね、アーリーアダプ