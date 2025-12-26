26日午前、秋田市にある大森山動物園の駐車場付近で動物園の男性職員がクマに襲われ、けがをしました。現場は秋田市浜田にある大森山動物園の第4駐車場付近です。警察や動物園によりますと26日午前8時ごろ出勤してきた50代の男性職員が駐車場に車を止め、事務所に向かって歩いていたところ突然クマに襲われ右の肩などをかまれました。男性職員は自力で事務所に逃げ込んだ後秋田市内の病院に運ばれています。意識ははっきりしている