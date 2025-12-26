去年の衆議院選挙で林総務相の陣営が支払った「労務費」の一部が実態と合致していなかった問題で、林大臣は「私設秘書による不適切な経理処理」などとする調査結果を説明しました。林大臣は26日の会見で弁護士を交えた独自の調査結果として「13名分の13万円について実態に合致しない支出が判明した」と述べました。その上で、調査に対し私設秘書が「選挙終盤に使わなかった費用を事務所に返金する際手続きの煩雑を避けるため適切と