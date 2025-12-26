「トケマッチ」を巡り、詐欺容疑で逮捕された福原敬済容疑者＝26日正午、成田空港所有者から預かった高級腕時計を貸し出すシェアリングサービス「トケマッチ」を巡り、腕時計十数本を詐取したとして、警視庁捜査2課は26日、詐欺容疑で運営会社「合同会社ネオリバース」（大阪市）の元代表社員福原敬済容疑者（44）＝住所不詳＝を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。容疑者は国際手配されており、海外から成田空港に到着後