さいたま市の駐車場で、女子大学生を車に連れ込み性的暴行を加えたとして、会社員の男が逮捕されました。【写真を見る】さいたま市大宮区の公園で酒に酔っていた女子大学生を車内に連れ込み性的暴行か53歳会社員の男逮捕埼玉県警不同意性交の疑いで逮捕されたのは、さいたま市西区の会社員・菅野順也容疑者（53）です。菅野容疑者は今月12日深夜、さいたま市大宮区の公園の駐車場に駐車中の車内で、20代の女子大学生に性的暴行