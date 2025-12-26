12月26日（金）・28日（日）の2回にわたって放送される、大人気ボーイズグループ・TREASUREの冠特番『トレバラSecond〜TREASUREのバラエティ塾〜』。いよいよ本日12月26日（金）、その第1回が放送される。【写真】バラエティの定番ゲームで対決するTREASUREの10人（全10枚）2020年8月にサバイバルオーディション番組『YG宝石箱』を経て、YG ENTERTAINMENTからデビューしたグローバルボーイズグループ・TREASURE。2021年には新人賞