【「ビッグコミックスペリオール」第2号】 12月26日発売 価格：510円 画像はAmazonより 【拡大画像へ】 小学館は「ビッグコミックスペリオール」第2号を12月26日に発売した。価格は510円。 表紙と巻頭カラーは、奥浩哉氏による新連載「還暦姫」。センターカラーには「劇光仮面」が登場する。 そのほか、「まなざし珠子たまこの自由研究