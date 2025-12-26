新年の初詣に向けて新潟市の白山神社ではお守りや熊手など縁起物の準備が進んでいます。福をかき集める熊手に……災いを払う破魔矢。白山神社では、みこなどが新しい年に向けておよそ100種類の縁起物を準備しました。来年の干支・午（うま）をあしらった様々な御朱印も用意されています。縁起物が頒布所に並ぶと早速手に取る人の姿がみられました。＜縁起物を購入した人＞「家族の健康と事故のないようにということで お守りを買い