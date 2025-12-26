中国地方に昨夜（25日）からけさ（26日）にかけて強い寒気が流れ込んだ影響で、岡山県北では積雪が観測されました。 【写真を見る】岡山県北で積雪が観測真庭市の上長田で25cm新見市千屋で3cm県北では今後も断続的に雪が降る見込み 岡山と鳥取の県境に位置する鏡野町上齋原地区です。冬型の気圧配置が強まり、岡山県北ではきょう（26日）未明から雪が降り始め、真庭市の上長田で25センチ、新見市千屋で3センチの積雪を観測