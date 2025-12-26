中学生に将来の進路選択に役立ててもらいたいと、岡山市北区の専門学校で「ファッション小物づくり体験会」が開かれました。 【写真を見る】専門学校で中学生が「ファッション小物づくり体験会」将来の進路選択に役立てて【岡山】 （ミシンの音）「上手だね」 岡山ビジネスカレッジで開かれた体験会に参加したのは岡山市内の中学生10人です。中学校での部活動の縮小が進む中、専門的な施設で多様な経験をと岡山市が進める事業