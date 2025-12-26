２６日の債券市場で、先物中心限月３月限は反発。堅調に始まったあとは下げに転じる場面もあったが、前日に下落したこともあって下値では買い意欲が強く持ち直した。 債券先物は寄り付き直後に一時１３２円８３銭まで上伸。総務省が朝方発表した１２月の東京都区部の消費者物価指数（ＣＰＩ）で、生鮮食品を除く総合が前年同月比で２．３％上昇と市場予想（２．５％程度の上昇）を下回り、市場では日銀による早期の追加利上