みなさん、こんにちは！マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。もうすぐ2025年も終わり、いよいよ2026年を迎えますね！年末年始と言えばちょっと特別で“めでたい”気分を味わいたくなるもの。そんな時にぴったりなスイーツを一足お先に食べてみたので、その味わいをレポートします。■ほろ苦さがアクセント。大人のおやつにもぴったりな味わい今回ご紹介するのは12月29日に発売される井村屋の「たい焼アイスプリン」