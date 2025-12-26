「BCNランキング」2025年12月15日〜21日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS OLED4T-C55GQ1（シャープ）2位AQUOS OLED4T-C55GQ3（シャープ）3位VIERATV-55Z90B（パナソニック）4位VIERATV-48Z90B（パナソニック）5位REGZA48X8900R（TVS REGZA）6位VIERATV-55Z95B（パナソニック）7位REGZA65X9900R（TVS REGZA）8位REGZA55X8900R（TVS REGZA）9位AQUOS